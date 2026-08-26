Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 26 Agustus 2026: Saatnya Menerima dan Menyembuhkan Luka Lama

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 26 Agustus 2026, membawa pesan penting mengenai penerimaan dan proses penyembuhan emosional.

Capricorn mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan yang pernah dijalani harus dipertahankan selamanya.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Rabu, 26 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin sedang menyadari bahwa tidak semua hubungan yang pernah dijalani harus dipertahankan selamanya.

Kesadaran tersebut memang tidak selalu mudah diterima, terutama ketika sebuah hubungan meninggalkan kenangan mendalam atau perasaan yang belum sepenuhnya selesai.

AstroTalk menyoroti bahwa sebagian hubungan memang memiliki waktunya sendiri dan Capricorn perlu memberikan ruang bagi diri untuk pulih dari rasa sakit emosional.

Jika Capricorn sedang menghadapi masalah dalam hubungan, jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika emosi masih berada dalam kondisi tidak stabil.