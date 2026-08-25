5 Zodiak yang Memiliki Selera Tinggi, Hanya Mau Membeli Benda-Benda Mahal

Ilustrasi high class woman/Magnific
JawaPos.com-Menurut pendapat astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki selera high class dan menyukai hal-hal terbaik di dalam hidupnya.
Bagi zodiak dengan selera mahal, membeli sesuatu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Namun, bukan berarti anda tidak bisa menginginkan barang-barang tersebut sambil tetap memiliki anggaran.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (25/08) cara hidup sederhana bukan pilihan yang tepat bagi kelima zodiak ini.
Taurus
Taurus merasa tidak seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena memiliki selera mahal. Mereka juga tidak ingin merasa kekurangan. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika taurus terkadang mengeluarkan terlalu banyak uang secara impulsif demi mendapatkan sesuatu yang benar-benar mereka inginkan. Namun, jangan sampai memberikan mereka barang yang kualitasnya buruk atau terlalu murah.
Leo
Leo memiliki selera mahal dan juga gemar berbelanja. Namun, leo justru cukup pandai menemukan berbagai penawaran menarik. Mereka tahu kapan waktu terbaik untuk membeli barang tertentu dan bahkan mengetahui kapan toko favoritnya mengeluarkan diskon-diskon besar. Leo sering membayangkan hari sempurna untuk berbelanja dan membeli apapun.
Libra
Libra tahu bahwa tidak ada salahnya mencari barang berkualitas di toko-toko langganannya. Libra memiliki kemampuan untuk mengenali kualitas bahkan barang bernilai tinggi di toko vintage dengan harga yang jauh di bawah nilai pasarannya.
Capricorn
Capricorn akan memilih cara yang lebih praktis. Jika menginginkan sesuatu, mereka akan menabung terlebih dahulu untuk membelinya. Namun, pada akhirnya saat mereka mendapatkan barang tersebut, akan terasa lebih istimewa karena mereka berhasil membelinya dari usahanya sendiri.
Aquarius
Aquarius lebih sering menghabiskan uangnya untuk berburu barang-barang elektronik. Mulai dari komputer, ponsel, dan berbagai perangkat terbaru. Mereka bahkan tidak terlalu sabar menunggu sampai harga barang tersebut turun. Namun, elektronik bukan satu-satunya hal yang menjadi sasaran selera mahal aquarius. Aquarius biasanya mampu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa membuat kondisi keuangan menjadi berantakan.
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Jawa Pos
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