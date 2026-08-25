5 Zodiak Paling Mudah Burn Out, Gampang Stres Ketika Menghadapi Tekanan Tinggi

JawaPos.com-Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi rasa stres.

Ada yang tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit, sementara yang lain bisa merasa seolah-olah kehidupannya akan segera berakhir.

Respon terhadap tekanan juga berbeda-beda, mulai dari menjadi lebih serius untuk sementara waktu, mulai panik, sampai menjadi lebih emosional.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (25/08) berikut empat zodiak yang gampang stres saat menghadapi tekanan tinggi.

Gemini

Gemini berada di urutan pertama sebagai zodiak yang mudah mengalami burnout dan stres. Tingkat stres yang dialami bisa meningkat sampai tubuh ikut merasa sakit dari rasa gugup tersebut. Gemini mungkin akan terlalu banyak berkomunikasi atau mencoba memahami emosi yang muncul akibat stres berlebihan.

Aries

Aries bisa berubah menjadi sosok yang penuh ketegangan saat sedang stres. Rasa tidak sabar dan mudah tersinggung dapat menjadi tanda bahwa anda sedang merasa sangat gugup. Respon yang muncul biasanya berupa rasa frustasi. Saat tekanan semakin menumpuk, anda bisa tiba-tiba marah dan kehilangan kendali.

Virgo

Virgo cenderung memendam perasaan dan berusaha menyembunyikan kegugupan yang mereka rasakan. Virgo juga dikenal sebagai sosok yang terlalu banyak berpikir sehingga lebih mudah mengalami stres. Selain itu, mereka dapat ikut merasa tertekan saat orang yang disayangi menghadapi kesulitan.

Scorpio

Saat rasa cemas meningkat, tingkat stres scorpio juga bisa semakin tinggi. Mereka perlu menyalurkan emosi secara fisik agar dapat melepaskan tekanan dan kembali melanjutkan aktivitas. Selain itu, pengkhianatan dari orang lain dipercaya dapat membuat tingkat stres scorpio semakin meningkat.

Leo