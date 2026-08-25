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Rabu, 26 Agustus 2026 | 03.54 WIB

3 Weton yang Bakal Banjir Rezeki di Bulan September 2026, Duit lancar Tak Pernah Susah Datangnya

Weton yang diramalkan bakal banjir rezeki di bulan September 2026 saat duit lancar tidak pernah susah datangnya. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal banjir rezeki di bulan September 2026 saat duit lancar tidak pernah susah datangnya. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon Jawa, rezeki diramalkan akan banyak datang ke hidup seseorang di bulan September 2026 ini.

Banyak kebaikan datang membuat serangkaian urusan menjadi lancar serta membuat hati gembira menjalani hari-hari yang akan datang.

Persoalan ekonomi yang sering membuat khawatir pun malahan tidak akan jadi kendala berkat keberkahan yang diperoleh.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal banjir rezeki di bulan September 2026 saat duit lancar tidak pernah susah datangnya.

1. Weton Sabtu Legi 

Mereka yang berweton Sabtu Legi diramalkan akan punya rezeki baik di bulan September 2026 ini.

Rezeki dikatakan tidak hanya akan datang dalam bentuk materi melainkan juga kepercayaan dan kehormatan.

Hidup mereka yang diyakini jadi salah satu yang paling banyak berkembang hingga akhirnya banyak diakui oleh orang lain.

Hidup yang dijalani pun perlahan-lahan menunjukkan perubahan hingga kesusahan dalam hidup makin jarang datang.

2. Weton Rabu Pon 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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