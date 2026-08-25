Bukan Sekadar Berani, 5 Weton Ini Diramal Punya Bakat Memimpin

Weton lahir berwibawa yang diprediksi jadi pemimpin hebat./freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, keberuntungan, hingga perjalanan seseorang dalam kehidupan.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan memimpin. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tenang, tegas, mampu mengambil keputusan, serta mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.
Dalam kepercayaan kejawen, kualitas tersebut kemudian sering dikaitkan dengan aura kewibawaan dan potensi menjadi pemimpin yang disegani.
Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam urusan kepemimpinan.
Perlu diingat, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai karakter maupun masa depan seseorang.
Minggu Legi memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Legi sebesar 5.
Dalam tafsir weton, pemilik kelahiran ini sering digambarkan sebagai pribadi yang menyukai kedamaian dan mampu menciptakan suasana harmonis di sekitarnya.
Meskipun terlihat lembut, mereka dipercaya mempunyai ketegasan dan kecerdasan emosional yang cukup baik. Mereka tidak selalu menjadi sosok yang paling banyak berbicara, tetapi cenderung mampu membuat orang lain merasa didengar.
Sikap tenang ketika menghadapi persoalan juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Minggu Legi. Karena itu, mereka dipercaya mampu menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat.
Gaya kepemimpinannya lebih banyak ditunjukkan melalui keteladanan daripada sikap mendominasi.
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Jawa Pos
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