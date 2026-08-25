Ramalan Kesehatan Aquarius Selasa, 25 Agustus 2026: Kurangi Garam dan Jaga Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Selasa, 25 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperbaiki pilihan makanan sekaligus menjaga kondisi pikiran.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu Aquarius membangun pola hidup yang lebih baik tanpa harus melakukan perubahan secara berlebihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

AstroTalk secara khusus menyarankan Aquarius mengurangi asupan sodium atau garam dalam makanan sehari-hari. Mengurangi makanan yang terlalu asin dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat.

Aquarius dapat mulai memperhatikan label makanan kemasan dan lebih selektif terhadap makanan yang memiliki kandungan sodium tinggi. Tidak perlu mengubah pola makan secara drastis dalam satu hari. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru lebih mudah dipertahankan.

Aquarius juga dianjurkan menghabiskan waktu di luar ruangan bersama teman. Aktivitas tersebut tidak hanya memberikan kesempatan untuk bergerak, tetapi juga dapat membantu menjernihkan pikiran setelah menghadapi berbagai tekanan.

Jika pekerjaan sedang membuat pikiran penuh, berjalan santai atau menikmati udara luar dapat menjadi pilihan sederhana. Tidak perlu melakukan aktivitas fisik yang berat jika tubuh sedang membutuhkan pemulihan.