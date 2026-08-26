Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 26 Agustus 2026: Dengarkan Sinyal Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 26 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi stabil, tetapi tubuh tetap membutuhkan perhatian.
Kondisi fisik yang terasa baik sebaiknya tidak membuat Capricorn mengabaikan sinyal tubuh atau terus memaksakan diri menjalani aktivitas.
AstroTalk menyebut kondisi fisik Capricorn terlihat baik, sekaligus menyarankan agar Capricorn lebih mendengarkan sinyal tubuh dan mempertimbangkan pemeriksaan kondisi darah serta hormon jika diperlukan.
Capricorn sering kali terlalu fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab sehingga kebutuhan tubuh dapat ditempatkan di urutan berikutnya. Padahal, tubuh memiliki cara sendiri untuk menunjukkan ketika sudah membutuhkan istirahat atau perhatian lebih.
Jika merasa lebih cepat lelah, mengalami perubahan energi yang tidak biasa, atau merasakan keluhan tertentu secara berulang, jangan mengabaikannya. Memberikan perhatian lebih awal dapat membantu Capricorn memahami kondisi tubuh dengan lebih baik.
Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga dapat menjadi langkah yang bijaksana, terutama jika sebelumnya memang memiliki alasan untuk memantau kondisi tertentu. Namun, keputusan mengenai pemeriksaan darah atau hormon sebaiknya dibicarakan dengan tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Selain pemeriksaan, Capricorn perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari. Pastikan waktu tidur cukup dan hindari terus mengorbankan waktu istirahat hanya demi menyelesaikan pekerjaan.
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Jawa Pos
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