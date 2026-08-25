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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo pada Selasa, 25 Agustus 2026: Saatnya Pulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 25 Agustus 2026, menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kondisi tubuh mungkin terasa lebih mudah lelah setelah menjalani berbagai aktivitas, sehingga Leo perlu mulai menyeimbangkan kesibukan dengan waktu istirahat yang cukup.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga stamina tanpa harus melakukan perubahan besar secara mendadak.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

AstroTalk menyarankan Leo mulai memberikan usaha lebih besar untuk menjaga kesehatan melalui pilihan-pilihan kecil yang lebih baik setiap hari. Leo tidak harus mengubah seluruh gaya hidup sekaligus karena perubahan sederhana justru dapat lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Misalnya, Leo dapat mulai memperhatikan pola makan, memperbanyak aktivitas fisik ringan, serta mengurangi kebiasaan yang membuat tubuh cepat kehilangan energi. Langkah kecil seperti mengatur jadwal makan dan menyempatkan diri bergerak di sela kesibukan dapat menjadi awal yang baik.

Mood Leo yang tercatat Tired juga menjadi pengingat bahwa tubuh mungkin membutuhkan waktu pemulihan. Jika aktivitas beberapa hari terakhir cukup padat, jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang dapat terus ditunda.

Tidur yang cukup menjadi bagian penting dalam menjaga energi. Leo sebaiknya mengatur waktu tidur dengan lebih baik dan menghindari kebiasaan terus bekerja hingga larut malam apabila tidak benar-benar diperlukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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