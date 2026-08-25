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Lania Monica
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.12 WIB

Dari Kecil Sudah Hoki, 3 Shio Ini Diprediksi Mudah Meraih Kesuksesan dan Kekayaan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memandang datangnya rezeki. Ada yang meyakini keberhasilan merupakan hasil dari kerja keras dan ketekunan, sementara sebagian lainnya percaya keberuntungan juga dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga peluang seseorang dalam urusan finansial. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan yang membuat kesempatan baik datang berulang kali.

Mereka disebut memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari kecerdasan, keberanian, hingga kemampuan melihat peluang. Meski demikian, ramalan seperti ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat dan peluang finansial yang terus mengalir.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan pandai mengatur kehidupan finansial. Mereka disebut memiliki kemampuan belajar yang baik serta cepat memahami berbagai situasi.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut membuat Shio Tikus dianggap mudah menemukan kesempatan yang dapat mendukung kondisi ekonominya. Kebiasaan mengelola uang dan kecermatan dalam melihat peluang juga dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka.

Shio Tikus yang lahir pada tanggal tertentu, termasuk 4–14 dan 30, dalam kepercayaan tertentu bahkan disebut mempunyai peruntungan yang semakin kuat. Namun, keberhasilan tetap dipengaruhi oleh pilihan, usaha, dan kondisi nyata yang dihadapi setiap individu.

2. Shio Naga

Shio Naga identik dengan keberanian, karisma, dan jiwa kepemimpinan. Mereka kerap digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri serta mampu menarik perhatian dan kepercayaan orang lain.

Sifat tersebut dipercaya membuka banyak kesempatan, terutama dalam pekerjaan, bisnis, maupun aktivitas yang membutuhkan kemampuan memimpin. Karena itu, Shio Naga sering dikaitkan dengan kehidupan yang penuh peluang dan keberuntungan.

Peruntungan mereka juga dipercaya semakin baik seiring bertambahnya usia. Pengalaman hidup yang semakin matang disebut dapat membantu Shio Naga mengambil keputusan dengan lebih bijaksana sehingga peluang untuk mencapai kemapanan semakin terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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