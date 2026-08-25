Dari Kecil Sudah Hoki, 3 Shio Ini Diprediksi Mudah Meraih Kesuksesan dan Kekayaan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memandang datangnya rezeki. Ada yang meyakini keberhasilan merupakan hasil dari kerja keras dan ketekunan, sementara sebagian lainnya percaya keberuntungan juga dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga peluang seseorang dalam urusan finansial. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan yang membuat kesempatan baik datang berulang kali.

Mereka disebut memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari kecerdasan, keberanian, hingga kemampuan melihat peluang. Meski demikian, ramalan seperti ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat dan peluang finansial yang terus mengalir.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan pandai mengatur kehidupan finansial. Mereka disebut memiliki kemampuan belajar yang baik serta cepat memahami berbagai situasi.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut membuat Shio Tikus dianggap mudah menemukan kesempatan yang dapat mendukung kondisi ekonominya. Kebiasaan mengelola uang dan kecermatan dalam melihat peluang juga dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka.

Shio Tikus yang lahir pada tanggal tertentu, termasuk 4–14 dan 30, dalam kepercayaan tertentu bahkan disebut mempunyai peruntungan yang semakin kuat. Namun, keberhasilan tetap dipengaruhi oleh pilihan, usaha, dan kondisi nyata yang dihadapi setiap individu.

2. Shio Naga Shio Naga identik dengan keberanian, karisma, dan jiwa kepemimpinan. Mereka kerap digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri serta mampu menarik perhatian dan kepercayaan orang lain.

Sifat tersebut dipercaya membuka banyak kesempatan, terutama dalam pekerjaan, bisnis, maupun aktivitas yang membutuhkan kemampuan memimpin. Karena itu, Shio Naga sering dikaitkan dengan kehidupan yang penuh peluang dan keberuntungan.