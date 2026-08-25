Ramalan Zodiak Capricorn 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari yang relatif tenang dengan tidak terlalu banyak aktivitas. Namun, situasi tersebut bukan berarti Anda bisa lengah. Berbagai urusan tetap membutuhkan perhatian agar tidak berujung pada hasil yang kurang baik.

Perencanaan yang matang menjadi kunci untuk melewati hari ini. Capricorn juga perlu lebih berhati-hati dalam pekerjaan, hubungan, keuangan, dan kondisi tubuh agar terhindar dari masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (25/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, aktivitas hari ini mungkin tidak terlalu padat. Meski demikian, Anda tetap perlu waspada dalam menjalankan berbagai urusan karena kecerobohan dapat membawa hasil yang tidak sesuai harapan. Sebelum mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang penting, luangkan waktu untuk membuat perencanaan dengan cermat.

Cinta Capricorn

Kecenderungan emosional dapat memengaruhi hubungan dengan pasangan. Perasaan yang terlalu kuat berpotensi membuat Anda lebih sulit melihat situasi secara jernih.

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Cobalah bersikap lebih tulus dan terbuka ketika berbicara dengan pasangan. Komunikasi yang bebas dan jujur dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik.

Karier Capricorn