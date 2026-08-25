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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.51 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 25 Agustus 2026: Venus Bawa Suasana Hangat

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026, diprediksi membawa suasana yang hangat dan positif.

Berdasarkan ramalan AstroTalk, pengaruh Venus membuat hubungan percintaan Pisces terasa lebih nyaman.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, hari esok dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dan menikmati waktu bersama tanpa terlalu memikirkan persoalan di luar hubungan.

Energi romantis yang lebih baik juga dapat membantu Pisces menghadirkan kembali kehangatan dalam hubungan.

Perhatian sederhana, komunikasi yang tulus, dan kesediaan meluangkan waktu bersama dapat membuat hubungan terasa lebih dekat tanpa membutuhkan sesuatu yang berlebihan.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Pisces merupakan zodiak yang cenderung peka terhadap perubahan suasana hati pasangan. Karena itu, perhatian kecil yang diberikan secara tulus dapat memiliki arti besar.

Tidak harus selalu melalui kejutan atau hadiah. Kesediaan mendengarkan cerita pasangan, menanyakan kabarnya, atau memberikan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dapat menciptakan suasana yang lebih romantis.

Editor: Novia Tri Astuti
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