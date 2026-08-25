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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Selasa, 25 Agustus 2026: Buka Komunikasi Lebih Jujur

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan komunikasi yang lebih jujur dan terbuka.

Berdasarkan ramalan AstroTalk yang menjadi acuan, hubungan Aquarius mungkin sedang membutuhkan percakapan yang lebih mendalam agar kedua pihak dapat memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Jangan biarkan persoalan kecil terus dipendam hingga akhirnya berubah menjadi kesalahpahaman yang lebih sulit diselesaikan.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dapat dimulai dari keberanian mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan.

Percakapan yang dilakukan dengan tenang dapat membantu Aquarius dan pasangan menemukan pemahaman baru tanpa harus saling menyalahkan.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Aquarius yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak menyimpan persoalan seorang diri. Ada kalanya sesuatu yang dianggap sepele justru berkembang menjadi persoalan besar ketika tidak pernah dibicarakan.

Jika ada sikap pasangan yang membuat tidak nyaman, sampaikan secara langsung dengan bahasa yang tenang. Hindari menyampaikan keluhan melalui sindiran atau sikap yang justru membuat pasangan semakin sulit memahami maksud Aquarius.

Editor: Novia Tri Astuti
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