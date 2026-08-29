Ramalan Karier Zodiak Pisces Sabtu, 29 Agustus 2026: Tetap Tenang Hadapi Tekanan Kerja

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Karier Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan kesabaran ekstra karena lingkungan pekerjaan mungkin menghadirkan seseorang yang menguji batas kesabaran Pisces.
Situasi tersebut dapat muncul ketika komunikasi tidak berjalan sesuai harapan atau terdapat perbedaan cara dalam menyelesaikan tugas.
Pisces sebaiknya tidak membiarkan perilaku orang lain mengganggu fokus terhadap tanggung jawab utama.
Menjaga ketenangan dan tetap bekerja secara profesional justru dapat membantu Pisces melewati situasi yang kurang nyaman tanpa merusak hubungan kerja maupun kualitas pekerjaan.
AstroTalk menyarankan Pisces untuk tetap memusatkan perhatian pada tanggung jawab pekerjaan ketika menghadapi situasi tersebut agar persoalan dengan rekan kerja tidak mengambil terlalu banyak energi dan mengganggu hasil pekerjaan.
Pisces sebaiknya tidak langsung membalas perkataan yang membuat kesal karena respons spontan dapat membuat hubungan profesional menjadi lebih rumit. Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum memberikan tanggapan, terutama ketika percakapan mulai terasa emosional.
Jika seorang rekan kerja melakukan sesuatu yang menurut Pisces kurang menyenangkan, cobalah memahami terlebih dahulu apakah tindakan tersebut memang disengaja atau hanya terjadi karena perbedaan cara berkomunikasi.
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Jawa Pos
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