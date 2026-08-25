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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.35 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Selasa, 25 Agustus 2026: Lebih Terbuka Agar Hubungan Makin Dekat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Selasa, 25 Agustus 2026, mengajak pemilik zodiak ini untuk sedikit menurunkan sikap waspada.

Scorpio memang dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah membuka hati kepada sembarang orang, terutama ketika menyangkut perasaan dan kehidupan pribadi.

Namun, terlalu lama menjaga jarak juga dapat membuat hubungan sulit berkembang secara alami.

Besok menjadi kesempatan bagi Scorpio untuk menunjukkan perhatian dengan cara yang lebih sederhana dan tulus.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, kehadiran dan komunikasi dapat menjadi hal yang lebih dibutuhkan daripada sekadar memberikan perhatian dalam bentuk materi. 

Sementara bagi Scorpio yang masih lajang, keterbukaan tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar hubungan baru dapat berkembang secara sehat.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, perhatian menjadi hal penting. Pasangan mungkin sedang membutuhkan kehadiran Scorpio lebih banyak daripada biasanya. Hal tersebut tidak selalu berarti terdapat masalah besar dalam hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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