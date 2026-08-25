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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.42 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Ada nuansa riang pada hari ini, yang mungkin tidak zodiak taurus hargai pada awalnya. Semakin terbuka dan menerima energi ini, semakin taurus dapat memanfaatkannya secara positif. 

Gunakan perasaan ini untuk menyeimbangkan keseriusan. Jangan terjebak dalam drama yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan situasimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu meluangkan waktu untuk meninjau kembali apa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, tunjukkan kemampuanmu untuk berkembang di bawah tekanan.

Sementara itu, tingkatkan durasi olahraga agar taurus kembali berada di jalan yang benar untuk meningkatkan kebugaran. Terkait keuangan, hidup taurus akan menjadi lebih nyaman seiring bertambahnya pendapatan yang diperoleh.

Cinta Taurus 

Taurus perlu meluangkan waktu untuk meninjau kembali apa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Belakangan ini, taurus selalu memilih orang yang salah sehingga merasa patah hati. 

Carilah orang yang membuat bahagia, bukan yang membuat bingung. Gunakan tujuan hubungan jangka panjang sebagai panduan.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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