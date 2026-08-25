Ramalan Zodiak Leo 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Seseorang baru saja menyalakan kipas angin dengan kecepatan tinggi, zodiak leo. Tidak ada kekurangan udara untuk menyulut semangatmu. Informasi bertebaran dan ada banyak peluang yang terkait dengannya.

Untuk memanfaatkan hari yang penuh energi ini, jaga agar udara tetap bersirkulasi di sekitarmu. Regangkan tubuh dan tarik napas dalam-dalam, untuk meningkatkan sistem saraf dan memanfaatkan energi ini sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memikirkan apa sebenarnya yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, hal penting untuk meraih impian leo adalah kemauan untuk mencapainya.

Sementara itu, sebaiknya leo pergi ke dokter mata untuk melakukan pemeriksaan jika memiliki masalah mata. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.

Cinta Leo

Jika masih lajang, pergilah keluar bersama teman-teman, bertemu orang-orang baru, dan memikirkan apa sebenarnya yang leo cari dalam diri seorang pasangan.

Leo mungkin merasa sedikit kecewa karena belum bertemu seseorang yang benar-benar menarik perhatian. Namun, tetap semangat karena sosok yang leo cari kemungkinan besar mendekat.