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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.28 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Skema keuangan yang curang dapat menggoda zodiak sagitarius. Jangan menyerah meskipun tampaknya tak tertahankan. Cobalah untuk menahan diri dari terjebak dalam peluang yang tampak menggiurkan dan terlihat seperti cara mudah untuk menjadi kaya. 

Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Jangan biarkan hal ini membuatmu melakukan sesuatu yang akan disesali.

Hari ini menandai awal periode produktivitas bagi zodiak capricorn. Capricorn akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan perjalanan bisnis. Rencanakan perjalanan ini dengan semua detail yang diperlukan untuk memastikan bahwa semuanya sukses.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan agar tidak terluka. Terkait karir, segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan dan sagitarius berhasil mencapai apa pun yang ditetapkan.

Sementara itu, beristirahatlah secara teratur untuk menghindari kelelahan mata. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius

Sagitarius ingin menggoda seseorang yang cukup menarik di tempat kerja, yang membuat tertarik. Namun, perasaan sagitarius tidak akan dibalas dengan cara apa pun selain hubungan persahabatan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengungkapkan perasaan dan cobalah untuk tidak terluka.

Karir Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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