3 Zodiak Diprediksi Mengalami Kebebasan Emosional di Akhir Agustus 2026

JawaPos.com - Ramalan astrologi menunjukkan tiga zodiak diprediksi mengalami kebebasan emosional pada akhir Agustus 2026. Simak zodiak yang berpeluang melepaskan masa lalu dan memulai babak baru.

Akhir Agustus 2026 menjadi periode penting bagi kehidupan emosional sejumlah zodiak.

Setelah melewati berbagai tekanan, kekecewaan, atau hubungan yang membuat hati sulit tenang, beberapa zodiak diprediksi mulai merasakan kebebasan emosional dan mampu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif.

Dalam astrologi, akhir bulan ini memang membawa energi perubahan yang cukup kuat.

Gerhana Bulan di Pisces pada 27 Agustus 2026 disebut dapat membawa perasaan lama ke permukaan untuk kemudian diselesaikan dan dilepaskan, sementara energi akhir bulan juga mendorong seseorang menutup bab lama dan bergerak menuju fase baru.

Dikutip dari laman YourTango, inilah zodiak yang diprediksi mengalami perubahan besar secara permanen pada akhir Agustus 2026.

1. Pisces: Bebas dari Siklus Kekecewaan dan Beban Masa Lalu

Pisces menjadi salah satu zodiak yang paling kuat merasakan kebebasan emosional di akhir Agustus 2026.

Menurut YourTango, Pisces telah melewati periode yang cukup panjang dengan berbagai kemunduran, kekecewaan, hingga rasa sakit yang membuat kehidupan terasa berjalan di tempat. Namun, fase tersebut mulai mencapai titik akhir.

Perubahan terbesar Pisces berkaitan dengan kemampuan melepaskan sesuatu yang selama ini terus membebani pikiran.

Mereka tidak lagi harus hidup dengan perasaan bahwa pengalaman buruk di masa lalu akan terus berulang.

Akhir Agustus menjadi semakin penting karena Gerhana Bulan di Pisces pada 27 Agustus dikaitkan dengan penutupan siklus lama.

YourTango menggambarkan momen ini sebagai kesempatan bagi Pisces untuk meninggalkan pola yang selama ini menghambat perkembangan diri.

Secara emosional, proses tersebut dapat terasa seperti menarik napas panjang setelah bertahun-tahun berada dalam tekanan. Pisces mulai menyadari bahwa tidak semua luka harus terus dibawa ke masa depan.