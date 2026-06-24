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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 24 Juni 2026 | 20.00 WIB

Makin Dekat dengan Kemewahan! 5 Shio Ini Berpotensi Menjadi Magnet Uang Sepanjang 2026

Ilustrasi shio yang menjadi magnet uang. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang menjadi magnet uang. (Magnific)

JawaPos.Com - Impian untuk hidup nyaman, berkecukupan, dan menikmati berbagai kemudahan finansial tentu dimiliki banyak orang. 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta jalur keberuntungan yang berbeda-beda. 

Sebagian harus melalui perjalanan panjang penuh tantangan sebelum meraih kesuksesan, sementara sebagian lainnya dipercaya memperoleh momentum yang membuat peluang rezeki datang lebih mudah.

Periode mendatang sering dikaitkan dengan munculnya kesempatan baru dalam bidang usaha, pekerjaan, investasi, maupun pengembangan diri. 

Beberapa shio disebut memiliki energi keberuntungan yang cukup kuat sehingga lebih mudah menarik peluang finansial yang menguntungkan. 

Mereka dipercaya mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang datang dan mengubahnya menjadi sumber kemakmuran.

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah lima shio yang kerap disebut berpotensi menjadi magnet uang dan semakin dekat dengan kehidupan yang penuh kenyamanan.

1. Shio Naga

Editor: Novia Tri Astuti
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