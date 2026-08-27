Tak Banyak Hambatan, 6 Shio Ini Disebut Sedang Berada di Jalan Emas Menuju Kemakmuran

seseorang yang menuju jalur kekayaan (Freepik/MrDm)
JawaPos.com - Perjalanan seseorang dalam mencari rezeki tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya berbagai usaha terasa berat, tetapi pada waktu tertentu kesempatan justru muncul dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola peruntungan yang berbeda. Kepercayaan tersebut kemudian digunakan sebagian orang untuk melihat gambaran mengenai peluang kehidupan, termasuk dalam urusan karier dan keuangan.
Kali ini, enam shio disebut sedang berada dalam fase yang menjanjikan. Jalur menuju kesejahteraan dipercaya semakin terbuka sehingga berbagai tantangan yang sebelumnya terasa berat dapat lebih mudah dihadapi.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang disebut mempunyai lintasan keberuntungan menuju kemakmuran.
Pemilik shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdik, cekatan, dan pandai menyusun strategi. Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam menentukan langkah karena terbiasa memperhitungkan risiko terlebih dahulu.
Setelah melewati berbagai tantangan, fase berikutnya dipercaya dapat memberikan kesempatan finansial yang lebih baik. Naluri bisnis yang kuat membuat Shio Tikus dianggap mampu mengenali peluang yang sebelumnya belum terlihat.
Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan maupun usaha. Namun, peluang tidak akan berarti banyak jika hanya disimpan sebagai rencana. Keberanian untuk merealisasikan ide menjadi salah satu kunci yang perlu diperhatikan.
Shio Naga sering diasosiasikan dengan keberanian, kewibawaan, dan jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mudah menarik perhatian sekaligus membangun jaringan dengan orang lain.
Dalam ramalan yang dikutip, periode ini menjadi waktu yang baik bagi Naga untuk mengembangkan potensi finansial. Relasi yang semakin luas dapat menjadi salah satu pintu masuk menuju kesempatan baru.
Bagi mereka yang menjalankan bisnis, dukungan jaringan dan kemampuan memimpin dapat menjadi modal penting menghadapi persaingan. Sementara bagi pekerja, kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan diyakini dapat membuka peluang perkembangan karier.
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Jawa Pos
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