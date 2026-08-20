Intip! Ramalan Shio Besok Jumat 21 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (freepik)
JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat 21 Agustus 2026 menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Memasuki penghujung pekan ketiga Agustus, masing-masing shio memiliki peluang dan tantangan berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, serta kehidupan sosial.
Jumat, 21 Agustus 2026 juga masih berada dalam energi Tahun Kuda Api 2026, yang menurut Astrology.com identik dengan gerak cepat, kemandirian, kreativitas, keberanian, dan momentum.
Di sisi lain, energi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan ketidaksabaran serta keputusan impulsif.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk besok, Jumat 21 Agustus 2026.
1. Shio Monyet
Pemilik shio Monyet berpeluang menjalani Jumat, 21 Agustus 2026, dengan energi yang cukup dinamis tetapi tetap memberikan ruang untuk berpikir.
Astrology menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode yang relatif nyaman bagi Monyet.
Berbagai peluang sosial dan bisnis dapat hadir, sementara kehidupan karier cenderung bergerak lebih stabil.
Rasa ingin tahu yang tinggi juga dapat membawa Monyet menemukan pengalaman baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Dalam karier, kemampuan Monyet dalam mencari solusi dapat menjadi modal penting.
Jika menghadapi pekerjaan yang rumit, jangan langsung menganggap persoalan tersebut sebagai hambatan.
Justru, tantangan itu bisa menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kreativitas dan kecerdikan.
Ada kemungkinan ide yang selama ini hanya disimpan mulai mendapatkan perhatian dari rekan kerja atau orang yang memiliki pengaruh.
Dari sisi keuangan, Jumat sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi peluang secara rasional.
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Jawa Pos
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