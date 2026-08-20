Tak Cuma Kaya, 5 Shio Ini Konon Bakal Punya Pengaruh Besar dan Banyak Pendukung

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan, memiliki hubungan yang baik, serta mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, jalan menuju kehidupan tersebut tidak selalu mudah.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan keberuntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya mempunyai potensi untuk meraih keberhasilan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, pekerjaan, hubungan sosial, dan kehidupan pribadi.
Ramalan tersebut menggambarkan adanya periode ketika peluang mulai terbuka lebih lebar. Perjuangan yang selama ini dijalani perlahan menunjukkan hasil, sementara dukungan dan pengakuan dari lingkungan juga semakin terasa.
Dilansir yourtango, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut berpeluang menikmati fase kehidupan yang lebih gemilang.
Pemilik shio Naga dikenal mempunyai ambisi besar dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Mereka cenderung selalu ingin berkembang dan mengejar target yang lebih tinggi.
Jika belakangan ini perjalanan terasa lambat, hal tersebut belum tentu menandakan kegagalan. Bisa jadi, mereka sedang berada dalam tahap mempersiapkan diri sebelum kesempatan yang lebih besar datang.
Dalam ramalan, Naga dipercaya akan bertemu orang-orang yang mampu membuka jalan baru. Kesempatan berupa pekerjaan, proyek, bisnis, maupun posisi yang lebih strategis dapat muncul melalui koneksi tersebut.
Ketika kemampuan dan peluang bertemu pada waktu yang tepat, kehidupan finansial Naga pun dipercaya dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Shio Tikus dikenal cerdas, penuh perhitungan, dan mempunyai kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Mereka terbiasa mencari solusi sendiri dan sering bekerja tanpa banyak menunjukkan prosesnya kepada orang lain.
Berbagai pengalaman tersebut membuat mereka semakin terampil dalam membaca peluang. Setelah melewati fase panjang untuk sekadar bertahan, Tikus dipercaya mulai memasuki masa untuk berkembang.
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Jawa Pos
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