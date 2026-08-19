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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 18.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 19 Agustus 2026: Jaga Pola Makan dan Batasi Alkohol

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.Com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 19 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga pola makan dan tidak berlebihan mengonsumsi makanan yang terlalu berat.

Menikmati makanan atau berkumpul bersama teman tetap boleh dilakukan, tetapi Virgo perlu memahami batas tubuh agar kondisi tetap terjaga.

AstroTalk juga mengingatkan Virgo agar lebih berhati-hati terhadap konsumsi alkohol.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Rabu, 19 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Virgo pada Rabu, 19 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga pola makan dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang terlalu berat. 

AstroTalk juga mengingatkan agar Virgo lebih berhati-hati dengan konsumsi alkohol.

Virgo mungkin sedang berada dalam suasana hati yang lebih ceria sehingga ingin menikmati makanan atau berkumpul bersama teman. Tidak ada salahnya bersenang-senang, tetapi tetap perhatikan batas tubuh.

Makanan yang terlalu kaya atau berat sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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