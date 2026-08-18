Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 18 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama pada pola makan dan kondisi emosional.
Kesibukan sehari-hari sebaiknya tidak membuat Virgo mengonsumsi makanan secara berlebihan atau mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
AstroTalk mengingatkan Virgo agar lebih berhati-hati terhadap makanan yang terlalu berat sekaligus memberikan perhatian pada perasaan kesepian yang mungkin muncul.
Kesehatan Virgo pada Selasa, 18 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap pola makan.
AstroTalk mengingatkan Virgo agar lebih berhati-hati terhadap makanan yang terlalu berat atau berlebihan.
Selain itu, ada kemungkinan Virgo merasa sedikit kesepian sehingga kondisi emosional juga sebaiknya tidak diabaikan.
Virgo sebaiknya tidak menjadikan makanan sebagai pelarian ketika sedang merasa lelah atau kurang bersemangat.
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Jawa Pos
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