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Rabbany Wanadriani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.32 WIB

Tak Disangka-Sangka, 7 Shio Ini Disebut Bakal Mendapat Aliran Rezeki Besar

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan dengan ritme yang sama. Ada masa ketika kondisi terasa datar, tetapi ada pula saat berbagai perubahan datang secara bersamaan dan membawa peluang baru.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, peruntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada shio tertentu yang diramalkan memperoleh kesempatan lebih besar, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan.

Aliran rezeki tersebut tidak selalu berarti mendapatkan uang secara langsung. Bisa saja hadir melalui proyek baru, kenaikan penghasilan, kerja sama yang menguntungkan, atau bertemunya seseorang yang membuka jalan menuju kesempatan lebih besar.

Dilansir naurakom, berikut tujuh shio yang diramalkan memiliki peluang memperoleh rezeki melimpah dalam waktu dekat. Apakah shio Anda termasuk?

1. Naga

Shio Naga sejak lama dikaitkan dengan kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran. Dalam ramalan kali ini, mereka disebut berpeluang mengalami perkembangan positif dalam urusan finansial.

Pemasukan bisa bertambah dari pekerjaan atau usaha yang sudah dijalankan. Di sisi lain, peluang baru yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana juga berpotensi muncul.

Bukan hanya soal pendapatan, kesempatan membangun koneksi penting, mendapatkan proyek besar, atau menemukan peluang investasi juga dapat menjadi bagian dari peruntungan Shio Naga.

2. Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang tekun dan pandai menyusun strategi. Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya diyakini mulai menunjukkan hasil.

Kesempatan seperti promosi, keberhasilan sebuah proyek, atau datangnya pesanan dalam jumlah besar bisa menjadi sumber tambahan pemasukan.

Menariknya, hasil tersebut justru berpotensi muncul ketika mereka mulai merasa lelah atau hampir kehilangan harapan. Kerja keras yang selama ini dilakukan seolah mulai menemukan titik hasilnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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