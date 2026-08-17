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Niko Sulpriyono
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.26 WIB

7 Zodiak Paling Bersinar Minggu Ini, Capricorn hingga Aries Menonjol dengan Energi dan Peluang Baru!

Ilustrasi Zodiak Bersinar (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Bersinar (Freepik)

JawaPos.com - Minggu ini membawa energi yang berbeda bagi setiap zodiak. 

Ada yang sedang diuji untuk tetap kuat menghadapi tekanan, ada pula yang mulai menemukan peluang setelah berhasil menutup sebuah fase dalam kehidupannya. 

Dalam pembacaan energi tujuh harian, beberapa zodiak terlihat memiliki karakter yang membuat mereka lebih menonjol dibandingkan zodiak lainnya.

Zodiak yang disebut paling bersinar bukan selalu mereka yang hidupnya berjalan tanpa masalah. Justru, sebagian di antaranya terlihat semakin kuat ketika menghadapi keadaan sulit. 

Kemampuan mengambil keputusan, mengendalikan emosi, beradaptasi dengan perubahan, hingga memanfaatkan pengalaman menjadi alasan utama energi mereka terlihat lebih dominan minggu ini.

Pembacaan zodiak ini bersifat hiburan dan refleksi. 

Anda dapat mengambil sisi positif yang dirasa bermanfaat tanpa menjadikannya sebagai kepastian mengenai masa depan. 

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memiliki energi paling bersinar selama tujuh hari ke depan?

Editor: Novia Tri Astuti
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