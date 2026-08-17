Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 17 Agustus 2026: Disiplin Jalani Pengobatan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kesehatan Libra pada Senin, 17 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kedisiplinan dalam menjalani pengobatan.
Bagi Libra yang sedang rutin mengonsumsi obat, konsistensi mengikuti jadwal menjadi hal penting agar kondisi tubuh tetap terjaga.
AstroTalk mengingatkan Libra untuk tidak menghentikan atau mengubah penggunaan obat hanya karena merasa kondisi tubuh sudah membaik, kecuali atas arahan tenaga kesehatan yang menangani.
Kesehatan Libra pada Senin, 17 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kedisiplinan dalam menjalani pengobatan.
AstroTalk mengingatkan Libra yang rutin mengonsumsi obat agar tetap mengikuti jadwal dan tidak mengabaikan pengobatan.
Libra sebaiknya tidak menghentikan atau mengubah penggunaan obat hanya karena merasa kondisi tubuh sudah membaik, kecuali atas arahan tenaga kesehatan yang menangani. Konsistensi menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh.
Selain pengobatan, Libra juga perlu memperhatikan pola hidup sehari-hari.
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Jawa Pos
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