Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 16 Agustus 2026: Kurangi Junk Food dan Jaga Pola Hidup

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kesehatan Sagittarius pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperbaiki kebiasaan sehari-hari agar kondisi tubuh tetap terjaga.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pola makan, terutama kebiasaan mengonsumsi makanan kurang sehat atau terlalu sering memesan makanan dari luar.
AstroTalk juga menyoroti pentingnya mengurangi junk food dan takeaway. Selain memperbaiki pilihan makanan, Sagittarius perlu menjaga waktu istirahat, tetap aktif sesuai kemampuan, serta memberikan perhatian pada kondisi mental.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Sagittarius pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperbaiki kebiasaan sehari-hari.
Salah satu hal yang perlu dikurangi adalah konsumsi makanan kurang sehat dan makanan yang terlalu sering dipesan dari luar.
AstroTalk juga menyoroti pentingnya mengurangi junk food dan takeaway.
Sagittarius mungkin merasa makanan cepat saji merupakan pilihan praktis ketika aktivitas sedang padat. Namun, jika menjadi kebiasaan, pola tersebut sebaiknya mulai dikurangi.
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Jawa Pos
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