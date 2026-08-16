Rezeki Besar di Depan Mata, 5 Weton Ini Diprediksi Mendapat Ganjaran atas Kesabarannya

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, kesabaran kerap dipandang sebagai salah satu jalan menuju keberkahan.

Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya berbagai persoalan datang silih berganti dan membuat hasil dari sebuah perjuangan terasa sangat lama untuk diraih.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran kelahiran atau weton dipercaya memiliki gambaran tertentu mengenai karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Sejumlah weton bahkan disebut akan memasuki fase ketika berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Rezeki tersebut digambarkan sebagai buah dari ketekunan, doa, dan kemampuan bertahan melewati berbagai rintangan.

Namun, ramalan weton sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpeluang memasuki masa panen rezeki.

1. Senin Legi – Hasil dari Perjuangan Panjang Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang memiliki pendirian kuat dan tidak mudah meninggalkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perjalanan mereka mungkin tidak selalu berlangsung cepat. Berbagai hambatan bisa membuat hasil yang diharapkan harus ditunggu lebih lama.

Namun, ketekunan tersebut dalam ramalan Primbon Jawa justru disebut dapat membawa hasil pada waktunya. Rezeki yang datang bisa berkaitan dengan usaha atau pekerjaan yang sebelumnya telah diperjuangkan dalam waktu cukup panjang.