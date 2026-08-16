6 Zodiak Kepribadian Keras Namun Berhati Lembut Menurut Astrologi

Zodiak kepribadian keras namun berhati lembut menurut astrologi. (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam melindungi diri dari rasa terluka secara emosional.
Beberapa zodiak dikenal memiliki kepribadian keras di luar namun menyimpan hati lembut mendalam di dalamnya.
Astrologi menjelaskan bahwa sikap keras ini muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari pengalaman menyakitkan.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (16/8), dijelaskan mengenai beberapa zodiak paling cerdik menghadapi realita menurut astrologi secara lengkap.
1. Capricorn
Capricorn cenderung membangun sikap keras setelah mengalami kekecewaan berulang kali dalam hidupnya.
Mereka bisa terlihat kasar, tidak ramah, dan seolah terlalu sibuk untuk bersosialisasi dengan orang lain.
Padahal di balik sikap tersebut, mereka sebenarnya menyimpan rasa malu yang cukup mendalam.
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Jawa Pos
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