Jika Seorang Teman Tidak Selalu Membalas Pesan, Kemungkinan Dia Memiliki 7 Kepribadian Ini

seseorang yang tidak selalu membalas pesan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengirim pesan kepada seorang teman, melihat pesannya sudah terbaca, tetapi tidak mendapatkan balasan selama berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan lebih lama?

Pada awalnya mungkin Anda berpikir sederhana: “Dia sibuk.” Namun setelah kejadian itu berulang kali, pikiran lain mulai muncul.



“Apakah dia marah kepada saya?”

“Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?”

“Apakah dia sebenarnya tidak menganggap saya penting?”

“Mengapa dia bisa aktif di media sosial, tetapi tidak membalas pesan saya?”



Perasaan seperti itu sangat manusiawi. Komunikasi melalui pesan membuat kita mudah menafsirkan diamnya seseorang sebagai sebuah pesan tersendiri. Padahal, tidak membalas pesan tidak selalu berarti seseorang tidak peduli.



Dalam psikologi, perilaku seseorang dalam berkomunikasi dapat dipengaruhi oleh banyak hal: pola kepribadian, kebutuhan akan ruang pribadi, cara mengelola stres, kecenderungan menghindari konflik, kemampuan mengatur perhatian, hingga gaya keterikatan dalam hubungan.



Karena itu, jika seorang teman tidak selalu membalas pesan, kita sebaiknya tidak terburu-buru memberikan label negatif.



Bisa jadi, ia memang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat tujuh kecenderungan kepribadian atau pola perilaku yang mungkin menjelaskan mengapa seseorang tidak selalu cepat membalas pesan.



1. Dia adalah pribadi yang sangat membutuhkan ruang pribadi



Ada orang yang tetap menyayangi teman-temannya, tetapi tidak merasa harus berkomunikasi setiap hari.



Bagi orang seperti ini, kedekatan tidak selalu diukur dari seberapa sering mereka bertukar pesan.



Mereka bisa saja tidak menghubungi seseorang selama beberapa hari, lalu ketika bertemu kembali tetap berbicara dengan hangat seolah tidak pernah terjadi apa-apa.



Dalam psikologi, kebutuhan terhadap ruang pribadi dapat berbeda-beda pada setiap individu. Ada orang yang memperoleh energi dari interaksi sosial yang intens, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak waktu sendirian untuk merasa nyaman.



Bagi pribadi yang sangat menghargai ruang pribadi, pesan masuk bisa terasa seperti sesuatu yang membutuhkan energi untuk direspons.



Bukan karena mereka membenci pengirimnya.



Bukan pula karena mereka sengaja ingin membuat orang lain merasa diabaikan.



Mereka mungkin hanya sedang membutuhkan waktu untuk berada dalam dunianya sendiri.



Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa seorang teman yang jarang membalas pesan berarti hubungan kalian tidak penting baginya.



Perhatikan perilakunya secara keseluruhan.



Apakah ketika bertemu langsung dia tetap peduli?

Apakah dia masih bersedia membantu ketika Anda membutuhkan?

Apakah dia tetap mengingat hal-hal penting tentang Anda?



Jika jawabannya iya, kemungkinan masalahnya bukan pada perasaannya terhadap Anda, melainkan pada gaya komunikasinya.



2. Dia cenderung introvert dan membutuhkan waktu untuk memproses interaksi



Tidak semua orang menikmati komunikasi secara spontan dan terus-menerus.



Sebagian orang membutuhkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin mereka katakan sebelum memberikan respons.



Ini bisa terlihat terutama ketika pesan yang diterima membutuhkan jawaban panjang, emosional, atau serius.



Misalnya, Anda mengirim:



“Aku sedang menghadapi masalah besar. Menurutmu aku harus bagaimana?”



Bagi sebagian orang, pesan tersebut mungkin langsung dibalas.



Namun bagi orang yang cenderung reflektif, pertanyaan seperti itu bisa membuatnya berpikir cukup lama.



Ia mungkin ingin memberikan jawaban yang benar-benar berguna.



Akibatnya, pesan sederhana yang sebenarnya ingin ia jawab dapat tertunda karena ia terus berpikir, “Nanti aku jawab ketika sudah punya waktu dan pikiran yang lebih tenang.”



Masalahnya, “nanti” terkadang berubah menjadi beberapa jam.



Kemudian menjadi satu hari.



Dan akhirnya terlupakan.



Ini bukan berarti semua orang yang lambat membalas pesan adalah introvert. Kepribadian manusia jauh lebih kompleks daripada satu label sederhana.



Namun, seseorang yang cenderung reflektif memang dapat memiliki pola komunikasi yang lebih lambat karena ia tidak merasa perlu memberikan respons secepat mungkin.



3. Dia tipe orang yang mudah tenggelam dalam aktivitas



Ada orang yang ketika sedang mengerjakan sesuatu benar-benar memusatkan perhatian pada satu hal.



Ketika bekerja, ia bekerja.



Ketika belajar, ia belajar.



Ketika sedang bersama keluarga, ia fokus kepada keluarga.



Ketika sedang melakukan hobi, ia bisa lupa melihat ponsel selama berjam-jam.



Orang seperti ini mungkin melihat pesan Anda dan berpikir:



“Nanti saya balas setelah selesai.”



Kemudian aktivitas berikutnya datang.



Dan pesan itu terlupakan.



Ini sering membuat penerima pesan merasa bingung karena dari sudut pandangnya, “Membalas pesan hanya membutuhkan waktu satu menit.”



Tetapi bagi orang yang sedang tenggelam dalam aktivitas, masalahnya bukan selalu soal durasi.



Masalahnya adalah pergantian perhatian.



Membalas pesan berarti harus menghentikan aktivitas, membuka percakapan, membaca konteks, memikirkan jawaban, mengetik, kemudian kembali lagi ke aktivitas sebelumnya.



Sebagian orang tidak suka melakukan perpindahan perhatian seperti itu.



Karena itu, mereka memilih menyelesaikan apa yang sedang dikerjakan terlebih dahulu.



Sayangnya, setelah selesai, mereka bisa lupa.



Jadi, jika seorang teman sering mengatakan, “Maaf, kemarin aku lihat pesanmu tapi lupa balas,” jangan selalu menganggapnya sebagai alasan.



Bisa saja memang demikian pola perhatian yang dimilikinya.



4. Dia cenderung menghindari konflik atau percakapan yang berat



Ada jenis pesan yang jauh lebih sulit dibalas daripada pesan lainnya.



Contohnya adalah pesan yang mengandung kritik, tuntutan, konflik, atau pembicaraan emosional.



Misalnya:



“Sebenarnya kamu kenapa akhir-akhir ini berubah?”



Atau:



“Aku merasa kamu sudah tidak menghargai persahabatan kita.”



Bagi orang yang cenderung menghindari konflik, pesan seperti ini bisa menimbulkan tekanan.



Alih-alih langsung menjawab, mereka mungkin memilih diam terlebih dahulu.



Mereka membaca pesan tersebut berulang kali.



Mereka memikirkan berbagai kemungkinan jawaban.



Kemudian merasa takut salah bicara.



Akhirnya, mereka menunda respons.



Menunda lagi.



Dan semakin lama pesan tersebut tidak dijawab, semakin sulit bagi mereka untuk kembali ke percakapan.



Pola seperti ini dikenal luas dalam psikologi sebagai kecenderungan menghindari situasi yang dirasakan tidak nyaman.



Namun penting untuk membedakan antara membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dengan sengaja melakukan silent treatment untuk menghukum seseorang.



Keduanya terlihat sama dari luar—sama-sama diam—tetapi motivasinya bisa sangat berbeda.



5. Dia memiliki kecenderungan komunikasi yang sangat santai



Tidak semua orang menganggap pesan sebagai sesuatu yang harus segera dijawab.



Bagi sebagian orang, pesan hanyalah alat komunikasi.



Jika penting, mereka akan menjawab.



Jika tidak terlalu penting, mereka mungkin merasa tidak masalah untuk membalas beberapa jam kemudian atau bahkan keesokan harinya.



Sementara itu, orang lain menganggap balasan cepat sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.



Perbedaan ekspektasi inilah yang sering menciptakan konflik dalam persahabatan.



Bayangkan dua orang berteman.



Orang pertama berpikir:



“Kalau dia sudah melihat pesanku tetapi tidak menjawab, berarti dia tidak peduli.”



Orang kedua berpikir:



“Aku sudah baca. Nanti kalau senggang aku balas.”



Tidak ada yang secara otomatis benar atau salah.



Mereka hanya memiliki standar komunikasi yang berbeda.



Masalah muncul ketika masing-masing menganggap cara sendiri sebagai satu-satunya cara yang normal.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan pemahaman bahwa orang lain mungkin memiliki kebiasaan komunikasi yang berbeda.



6. Dia sedang mengalami beban mental yang tidak Anda ketahui



Ini adalah salah satu kemungkinan yang paling sering dilupakan.



Kita hanya melihat bahwa seseorang tidak membalas pesan.



Kita tidak selalu melihat apa yang sedang terjadi di balik layar.



Mungkin ia sedang menghadapi pekerjaan yang berat.



Mungkin ada masalah keluarga.



Mungkin ia sedang mengalami tekanan finansial.



Mungkin pikirannya sedang penuh.



Atau mungkin ia hanya sedang merasa sangat lelah secara emosional.



Ketika seseorang mengalami stres, kemampuan untuk melakukan hal-hal kecil pun dapat terasa lebih berat.



Membalas pesan yang sebenarnya sederhana bisa terasa seperti tugas tambahan.



Terutama jika pesan tersebut membutuhkan percakapan panjang.



Karena itu, jangan selalu mengartikan keterlambatan respons sebagai penolakan terhadap diri Anda.



Terkadang seseorang tidak membalas bukan karena Anda tidak penting.



Justru karena ia sedang berusaha mengatasi berbagai hal yang tidak Anda ketahui.



Namun tentu saja, kita juga tidak boleh menggunakan alasan ini untuk membenarkan semua bentuk komunikasi yang buruk.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang tetap perlu belajar mengomunikasikan kebutuhannya.



Kalimat sederhana seperti, “Aku sedang banyak pikiran. Nanti kalau sudah lebih tenang aku balas,” sebenarnya sudah dapat mengurangi banyak kesalahpahaman.



7. Dia memiliki gaya keterikatan yang cenderung menjaga jarak



Hubungan interpersonal juga dapat dipengaruhi oleh attachment style atau gaya keterikatan.



Sebagian orang merasa nyaman dengan kedekatan emosional yang intens.



Sebagian lainnya lebih nyaman ketika hubungan memberikan ruang dan kemandirian yang cukup.



Seseorang yang cenderung menjaga jarak secara emosional mungkin merasa kurang nyaman jika komunikasi menjadi terlalu intens.



Ketika pesan datang bertubi-tubi, ia bisa merasa membutuhkan ruang.



Ia mungkin tidak bermaksud menyakiti orang lain.



Namun, secara spontan ia memilih mengambil jarak untuk mendapatkan kembali rasa nyaman dan kendali atas dirinya.



Meski demikian, sangat penting untuk tidak mendiagnosis seseorang hanya berdasarkan kebiasaan membalas pesan.



Satu perilaku tidak cukup untuk menentukan gaya keterikatan seseorang.



Psikologi bukan sekadar melihat apakah seseorang cepat atau lambat membalas pesan.



Kita perlu melihat pola perilaku yang lebih luas dalam hubungan.



Bagaimana ia menghadapi kedekatan?



Bagaimana ia merespons konflik?



Apakah ia mampu mengomunikasikan kebutuhan?



Apakah ia konsisten ketika hubungan sedang menghadapi masalah?



Barulah kita mendapatkan gambaran yang lebih masuk akal.



Jadi, Apakah Teman yang Tidak Membalas Pesan Berarti Tidak Peduli?



Belum tentu.



Ini mungkin bagian terpenting yang perlu diingat.



Kecepatan seseorang membalas pesan bukanlah ukuran tunggal dari kualitas sebuah persahabatan.



Ada orang yang cepat membalas tetapi tidak benar-benar hadir ketika Anda membutuhkan.



Sebaliknya, ada orang yang jarang mengirim pesan tetapi selalu datang ketika Anda berada dalam kesulitan.



Karena itu, daripada hanya melihat berapa cepat dia membalas, lihatlah bagaimana dia memperlakukan Anda secara keseluruhan.



Apakah dia menghargai Anda?



Apakah dia mendengarkan ketika Anda berbicara?



Apakah dia hadir dalam momen penting?



Apakah dia menghormati batasan Anda?



Apakah Anda merasa aman dan dihargai ketika bersamanya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih bermakna daripada sekadar menghitung berapa jam seseorang membutuhkan waktu untuk membalas pesan.



Tetapi Bagaimana Jika Ini Terjadi Terus-Menerus?



Di sinilah Anda perlu melihat konteks.



Jika seseorang sesekali lambat membalas, itu sangat wajar.



Namun jika pola tersebut membuat Anda terus-menerus merasa diabaikan, tidak dihargai, atau hanya dicari ketika dia membutuhkan sesuatu, mungkin masalahnya bukan lagi sekadar soal kepribadian.



Hubungan yang sehat membutuhkan timbal balik.



Tidak harus selalu 50:50 setiap hari.



Ada masa ketika Anda memberi lebih banyak.



Ada masa ketika teman Anda memberi lebih banyak.



Yang penting adalah adanya keseimbangan dalam jangka panjang.



Jika Anda selalu berusaha menghubungi, selalu memulai percakapan, selalu meminta kabar, selalu mendengarkan masalahnya, sementara dia hampir tidak pernah menunjukkan usaha yang sama, Anda berhak mengevaluasi hubungan tersebut.



Bukan untuk menghukum.



Bukan untuk memutuskan hubungan secara impulsif.



Tetapi untuk memahami apakah hubungan tersebut memang memberikan ruang yang sehat bagi kedua belah pihak.



Jangan Terlalu Cepat Mengambil Kesimpulan



Salah satu jebakan komunikasi digital adalah kita sering mengisi kekosongan informasi dengan asumsi.



Pesan belum dibalas.



Kemudian pikiran mulai bekerja.



“Dia pasti kesal.”



“Dia sudah bosan berteman denganku.”



“Mungkin aku tidak penting baginya.”



Padahal, semua itu belum tentu benar.



Psikologi mengajarkan bahwa perilaku seseorang perlu dilihat berdasarkan konteks, bukan hanya satu kejadian.



Jadi, ketika seorang teman tidak membalas pesan, cobalah berhenti sejenak sebelum membuat kesimpulan.



Berikan ruang.



Perhatikan polanya.



Dan jika memang penting, komunikasikan secara langsung.



Anda bisa mengatakan:



“Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering lama membalas pesan. Aku tidak bermaksud menuntut, aku hanya ingin memastikan apakah semuanya baik-baik saja.”



Kalimat seperti ini jauh lebih sehat daripada langsung menuduh:



“Kamu sekarang sudah tidak peduli lagi sama aku.”



Perbedaannya sederhana, tetapi dampaknya besar.



Yang pertama membuka ruang untuk percakapan.



Yang kedua membuat orang merasa harus membela diri.



Pada Akhirnya, Setiap Orang Memiliki Cara Berkomunikasi yang Berbeda



Teman yang tidak selalu membalas pesan belum tentu teman yang buruk.



Ia mungkin membutuhkan ruang.



Ia mungkin lebih introvert dan reflektif.



Ia mungkin mudah kehilangan fokus karena aktivitas.



Ia mungkin menghindari percakapan yang berat.



Ia mungkin memiliki standar komunikasi yang santai.



Ia mungkin sedang menghadapi beban mental.



Atau ia mungkin memang memiliki kecenderungan untuk menjaga jarak dalam hubungan.



Tetapi semua kemungkinan tersebut tidak bisa digunakan untuk memastikan kepribadian seseorang hanya dari kebiasaan membalas pesan.



Yang paling penting adalah melihat pola hubungan secara keseluruhan.



Sebab persahabatan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat membalas pesan.



Persahabatan juga tentang siapa yang tetap menghargai Anda ketika sedang bersama, siapa yang bersedia mendengarkan, siapa yang hadir ketika keadaan sulit, dan siapa yang mampu berkomunikasi secara jujur ketika terjadi masalah.



Jadi, lain kali pesan Anda tidak langsung dibalas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Anda tidak penting.



Mungkin dia hanya sedang sibuk.



Mungkin dia membutuhkan ruang.



Mungkin pikirannya sedang penuh.



Atau mungkin memang begitulah cara dia berkomunikasi.



Dan jika pola tersebut benar-benar mengganggu hubungan kalian, jangan habiskan terlalu banyak waktu untuk menebak-nebak isi pikirannya.



Tanyakan. Bicarakan. Dengarkan jawabannya.



