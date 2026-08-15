Uang Kaget Siap Datang! 6 Zodiak Ini Disebut Bakal Banjir Rezeki di Penghujung Bulan

Ilustrasi dapat uang dadakan (Freepik)
JawaPos.com – Penghujung bulan biasanya menjadi waktu yang cukup menantang bagi banyak orang. Setelah berbagai kebutuhan dipenuhi, sebagian orang mulai lebih cermat menghitung sisa uang di dompet maupun rekening.
Meski demikian, akhir bulan juga bisa menjadi momen datangnya pemasukan yang tidak direncanakan. Bonus, pembayaran proyek, hadiah, hingga bantuan dari orang terdekat merupakan beberapa bentuk rezeki yang terkadang hadir secara tiba-tiba.
Dalam astrologi, sejumlah zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan finansial pada periode tertentu. Kali ini, terdapat enam zodiak yang diramalkan berpotensi mendapatkan pemasukan tambahan menjelang akhir bulan.
Ramalan tersebut dikaitkan dengan karakter masing-masing zodiak serta peluang yang mungkin muncul dari pekerjaan, relasi, maupun aktivitas lainnya.
Berikut enam zodiak yang disebut berpeluang mendapatkan rezeki nomplok di akhir bulan, dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen.
Virgo dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Mereka biasanya tidak mudah meninggalkan pekerjaan sebelum tugas yang dikerjakan benar-benar selesai.
Sifat tersebut membuat Virgo kerap mendapatkan kepercayaan dalam urusan pekerjaan maupun kerja sama. Konsistensi yang mereka tunjukkan juga dapat membuka kesempatan memperoleh pemasukan tambahan.
Menjelang akhir bulan, Virgo diramalkan berpeluang mendapatkan bonus, keuntungan dari proyek, atau pemasukan lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Bantuan finansial dari keluarga atau pasangan juga mungkin menjadi salah satu bentuk rezeki yang datang secara tak terduga.
Jika benar mendapatkan tambahan uang, Virgo sebaiknya tetap mengutamakan pengelolaan yang bijaksana. Menambah tabungan atau memenuhi kebutuhan penting bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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