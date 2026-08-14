Punya Naluri Cari Uang, 5 Zodiak Ini Konon Mudah Meraih Kesuksesan Finansial

JawaPos.com – Astrologi menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang. Selain membahas karakter dan hubungan asmara, sebagian orang juga menggunakannya untuk melihat gambaran mengenai keberuntungan, termasuk dalam urusan finansial.

Setiap orang tentu memiliki kesempatan untuk mencapai kondisi keuangan yang baik melalui kerja keras, perencanaan, dan keputusan yang tepat. Namun, dalam astrologi, terdapat beberapa tanda zodiak yang sering dikaitkan dengan kemampuan mengelola uang serta membangun kekayaan.

Dilansir dari Moneycontrol, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam urusan keuangan.

1. Taurus Taurus dikenal sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan realistis. Dalam urusan finansial, mereka cenderung tidak terburu-buru mengejar hasil besar.

Pemilik zodiak ini lebih menyukai strategi yang aman dan bertahap. Mereka biasanya berusaha menyisihkan penghasilan, menjaga pengeluaran, serta memilih instrumen investasi yang dianggap memiliki pertumbuhan stabil.

Sikap konsisten tersebut membuat Taurus dipercaya mampu membangun kondisi finansial yang kuat dalam jangka panjang. Bagi mereka, pertumbuhan kekayaan tidak harus berlangsung cepat selama hasilnya dapat dipertahankan.

2. Capricorn Capricorn identik dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki tujuan yang jelas. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika sudah menetapkan target.

Dalam mengatur keuangan, Capricorn cenderung memikirkan kebutuhan masa depan. Mereka senang membuat perencanaan dan berusaha menjalankan strategi tersebut secara konsisten.

Baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun investasi, Capricorn dipercaya mempunyai tekad kuat untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Proses yang panjang bukan masalah bagi mereka selama tujuan akhirnya jelas.