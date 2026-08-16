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Minggu, 16 Agustus 2026 | 10.55 WIB

3 Shio yang Rezekinya Melesat Begitu Kencang di Sepanjang Tahun 2026, Kekayaannya Bikin Pangling!

Weton kekayaan. (dok: magnific) - Image

Weton kekayaan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Nasib baik diramalkan akan datang kepada beberapa orang terpilih di tahun kuda api ini.

Dalam penerawangan astrolog, segelintir pihak berkesempatan merasakan nikmatnya saat kekayaan yang dipunya bertambah banyak dalam suatu periode waktu.

Beberapa kebaikan datang melalui jalan tak terduga di masing-masing tempat orang-orang terpilih ini biasa mengais rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan rezekinya melesat begitu kencang di sepanjang tahun 2026 saat kekayaannya sampai bikin pangling.

1. Shio Tikus

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio tikus diramalkan kekayaannya akan mengalami banyak kenaikan di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini pundi-pundi rupiah akan datang lebih banyak dari biasanya.

Bagi mereka yang berdagang, keuntungan diprediksi akan melesat bersamaan dengan berbagai momentum yang mendukung.

Keberuntungan dikatakan tengah berpihak kepada mereka sehingga dalam banyak kesempatan, mereka seperti sedang dibantu dimudahkan segala sesuatunya.

2. Shio Kuda 

Editor: Hanny Suwindari
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