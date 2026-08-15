Rezeki Besar Disebut Menanti, 3 Weton Ini Punya Karakter Pemburu Peluang

Weton yang Langsung Terkoneksi dengan Pintu Rezeki. (freepik.com)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah soal rezeki dan perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter pendukung untuk memperoleh peluang ekonomi. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang pandai membaca kesempatan, mampu membangun relasi, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan.
Dalam ramalan yang beredar, peluang tersebut bahkan disebut dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun kesempatan yang datang dari lingkungan sekitar.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan. Kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kemampuan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang disebut memiliki jalur rezeki besar menurut Primbon Jawa.
Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang cukup pandai melihat kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Mereka disebut tidak mudah kehabisan gagasan ketika mencari cara untuk mengembangkan kondisi finansial.
Peluang tersebut bisa muncul melalui usaha sendiri, kerja sama, maupun hubungan sosial yang telah dibangun dalam waktu lama.
Salah satu kekuatan Senin Legi adalah kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh jaringan dan kepercayaan yang dibangun bersama.
Sikap suka membantu dan menjaga hubungan baik dipercaya dapat memperluas kesempatan mereka. Dari relasi tersebut, peluang pekerjaan atau bisnis baru bisa saja muncul.
Meski demikian, keberanian mengambil risiko juga perlu diimbangi dengan perhitungan. Senin Legi disebut memiliki kecenderungan terlalu percaya diri ketika melihat peluang, sehingga keputusan yang terburu-buru justru dapat membawa kerugian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati