Rezeki Besar Disebut Menanti, 3 Weton Ini Punya Karakter Pemburu Peluang

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah soal rezeki dan perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter pendukung untuk memperoleh peluang ekonomi. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang pandai membaca kesempatan, mampu membangun relasi, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan.

Dalam ramalan yang beredar, peluang tersebut bahkan disebut dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun kesempatan yang datang dari lingkungan sekitar.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan. Kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kemampuan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang disebut memiliki jalur rezeki besar menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang cukup pandai melihat kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Mereka disebut tidak mudah kehabisan gagasan ketika mencari cara untuk mengembangkan kondisi finansial.

Peluang tersebut bisa muncul melalui usaha sendiri, kerja sama, maupun hubungan sosial yang telah dibangun dalam waktu lama.

Salah satu kekuatan Senin Legi adalah kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh jaringan dan kepercayaan yang dibangun bersama.

Sikap suka membantu dan menjaga hubungan baik dipercaya dapat memperluas kesempatan mereka. Dari relasi tersebut, peluang pekerjaan atau bisnis baru bisa saja muncul.