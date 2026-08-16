Ramalan Zodiak Taurus 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin sangat tertarik untuk keluar dan melakukan sesuatu bersama orang-orang yang spesial. Taurus dapat berterima kasih kepada aspek planet hari ini, yang menjadikan ini waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama orang lain.

Pergilah ke tempat yang membuat taurus penasaran dan ingin dikunjungi, jika memungkinkan. Ajak mereka untuk bersenang-senang dan menjelajahinya sehari penuh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Kerahkan kemampuan untuk membujuk keluarga yang menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan zodiak taurus. Terkait karir, hindari berbicara dengan manajemen tentang kenaikan gaji karena kemungkinan besar akan ditolak.

Sementara itu, hindari aktivitas yang membuat stres dan tegang jika menderita masalah tekanan darah. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.

Cinta Taurus

Hari ini mungkin akan menjadi hari yang menantang dalam hal percintaan, karena keluarga menunjukkan beberapa penentangan terhadap pilihan pasangan taurus.

Cobalah mengerahkan semua kemampuanmu untuk membujuk mereka. Pada beberapa hari ke depan, mereka akan mulai memahami sudut pandang taurus.