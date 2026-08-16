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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 16 Agustus 2026 | 09.20 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Hari ini mungkin, zodiak virgo sedang ingin berpetualang atau melakukan kunjungan. Sudah lama sejak terakhir kali virgo tidak meluangkan waktu untuk melakukan hal seperti ini. 

Tidak hanya akan menikmatinya, tetapi orang lain juga akan senang menghabiskan waktu bersama virgo. Baik mengajak teman atau pergi sendirian, manfaatkan kesempatan hari untuk mengunjungi orang lain atau melihat tempat baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu mempertimbangkan apakah seseorang yang didekati cocok dijadikan pasangan. Mengenai karir, Untuk, motivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

Sementara itu, ikuti batasan diet dengan menghindari makanan berlemak, asin, dan pedas untuk menghindari tekanan darah tinggi. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo menyadari bahwa sosok pasangan yang selama ini dicari ada dalam seorang teman yang dikenal. Cobalah untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah dia mungkin cocok untuk virgo.

Karir Virgo

Untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dengan cepat, virgo mungkin perlu memotivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik. Kerja tim sangat penting. Namun, tidak semua orang mungkin merasa termotivasi. 

Editor: Hanny Suwindari
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