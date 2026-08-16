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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 16 Agustus 2026 | 08.25 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini akan memberikan pengaruh positif pada hidup zodiak aquarius. Jadi, bersyukurlah atas kehidupanmu, keluarga, dan teman-teman. Mungkin, ada beberapa komplikasi dan masalah yang aquarius hadapi di tempat kerja hari ini. 

Hal itu akan menjadi masalah kecil yang dapat aquarius atasi tanpa kesulitan. Namun, berhati-hatilah saat membuat keputusan penting dan jangan sampai aquarius disalahpahami.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius tanya kemana hubungan dengan seseorang yang disukai akan berkembang. Terkait karir, berhati-hatilah karena aquarius akan mengalami kesulitan untuk mencapai target saat ini.

Sementara itu, jalani program olahraga baru karena memberikan hasil yang luar biasa dan positif. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius akan menjalin koneksi dengan seseorang yang disukai. Aquarius bertanya-tanya kemana hubungan ini akan berkembang. 

Biarkan saja semuanya berjalan alami dan lihat kemana arahnya, karena belum ada indikasi bahwa aquarius harus menghentikannya sebelum dimulai. 

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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