Meski Gemar Belanja, 7 Weton Ini Disebut Punya Aliran Rezeki yang Tak Pernah Putus

seseorang yang kekayaannya tak memudar./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga gambaran perjalanan rezeki.
Primbon Jawa mengenal berbagai tafsir mengenai keberuntungan seseorang berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahirannya. Ada weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial kuat sehingga pemiliknya dianggap lebih mudah menemukan peluang untuk mendapatkan penghasilan.
Menariknya, terdapat pula anggapan mengenai sejumlah weton yang tetap memiliki aliran rezeki meskipun pemiliknya gemar menikmati hasil kerja keras untuk memenuhi gaya hidup.
Namun, keyakinan tersebut tentu tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan selalu kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh cara seseorang bekerja, mengelola uang, mengambil keputusan, serta menghadapi berbagai risiko kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peruntungan finansial kuat.
Orang yang lahir pada Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul dan mampu membangun hubungan dengan banyak orang.
Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperoleh kesempatan baru. Tawaran pekerjaan, kerja sama, maupun peluang bisnis terkadang datang melalui orang-orang yang sudah mengenal mereka.
Dalam tafsir primbon, pemilik weton ini juga disebut memiliki kemampuan untuk kembali mendapatkan pemasukan setelah mengeluarkan uang dalam jumlah cukup besar.
Meski demikian, kemampuan menghasilkan uang sebaiknya tetap diiringi dengan kebiasaan mengatur pengeluaran agar kondisi finansial tetap sehat.
Rabu Pahing dipercaya memiliki karakter kuat dan ambisi yang cukup besar. Sifat tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah puas dan selalu mencari kesempatan untuk berkembang.
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Jawa Pos
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