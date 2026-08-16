3 Weton yang Selalu Punya Keberuntungan di Tahun 2026, Hidupnya Jauh dari Berbagai Kesulitan Ekonomi

weton peningkatan ekonomi. (dok: magnific)
JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang memanglah tidak pernah ada yang bisa menduga secara pasti.
Seseorang bisa dimungkinkan meraih sukses atau bahkan mengalami kesulitan di waktu-waktu tertentu.
Namun, sering kali orang yang bisa mengalami kemajuan pesat dalam hidupnya tak terlepas dari keberuntungan yang menyertai.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan akan selalu punya keberuntungan di tahun 2026 saat hidupnya jauh dari berbagai kesulitan ekonomi.
1. Weton Jumat Kliwon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon umumnya memiliki kepribadian banyak bicara.
Menurut perhitungan, watak mereka ini bisa menjadi modal yang sangat baik bila dipergunakan dengan tepat di tahun 2026 ini.
Bagi mereka yang berdagang, bukan tidak mungkin kalau pelanggan akan jauh lebih banyak menghabiskan uangnya ke tempat usaha yang dipunya.
Kepandaian dalam mengambil hati orang lain pun diyakini bisa jadi salah satu jalan yang akan membuat mereka mapan secara ekonomi di waktu yang akan datang.
2. Weton Sabtu Pahing
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