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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.53 WIB

Punya Semangat dan Pandai Melihat Peluang, 4 Weton Ini Disebut Mudah Mendapat Rezeki

Weton yang Mempunyai Jalan Cepat Mendapatkan Pintu Rezeki. (freepik.com) - Image

Weton yang Mempunyai Jalan Cepat Mendapatkan Pintu Rezeki. (freepik.com)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, peruntungan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.

Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah persoalan rezeki. Dalam kepercayaan primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai karakter kuat, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan mengelola keadaan sehingga dipercaya lebih mudah menemukan jalan menuju kemapanan.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, dan kondisi kehidupan masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat empat weton yang disebut memiliki jalan lebih cepat menuju pintu rezeki besar.

1. Selasa Pahing – Berani Mengambil Kesempatan

Pemilik weton Selasa Pahing digambarkan sebagai pribadi yang penuh semangat dan tidak takut memulai sesuatu dari awal.

Mereka cenderung memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang. Ketika melihat sebuah kesempatan, Selasa Pahing disebut tidak segan mengambil langkah untuk mengejarnya.

Dalam kepercayaan primbon, kemampuan membaca situasi menjadi salah satu kelebihan weton ini. Mereka dianggap cocok dengan bidang yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan dan kejelian melihat perkembangan, seperti perdagangan atau usaha.

Namun, keberanian tersebut perlu diimbangi dengan pertimbangan yang matang. Keputusan yang terlalu cepat hanya demi mengejar keuntungan justru dapat menimbulkan risiko.

Pelajaran finansial: Berani mengambil peluang memang penting, tetapi perhitungan dan manajemen risiko tetap harus menjadi dasar.

2. Kamis Pon – Pandai Mengelola Keuangan

Kamis Pon digambarkan sebagai weton yang mampu membangun sesuatu secara bertahap. Mereka tidak selalu mengejar hasil instan, tetapi lebih mengutamakan kestabilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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