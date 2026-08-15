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Niko Sulpriyono
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.51 WIB

Masa Sulit Segera Berlalu, 5 Zodiak Ini Diramal Masuk Fase Rezeki yang Lebih Lancar

&nbsp;Ilustrasi rezekinya mengalir deras (stockking/Freepik) - Image

&nbsp;Ilustrasi rezekinya mengalir deras (stockking/Freepik)

JawaPos.com - Pengujung bulan terkadang membawa perubahan yang tidak disangka-sangka. Situasi yang sebelumnya terasa berat perlahan dapat menemukan jalan keluar, sementara peluang baru mulai bermunculan.

Dalam astrologi, perubahan suasana tersebut kerap dikaitkan dengan pergerakan energi yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan setiap zodiak.

Untuk akhir Agustus, terdapat sejumlah zodiak yang diramalkan memasuki fase lebih positif, terutama dalam urusan peluang, pekerjaan, dan kondisi finansial.

Beban yang selama ini terasa berat disebut mulai berkurang. Sebagai gantinya, kesempatan baru dapat muncul dari berbagai arah, baik melalui pekerjaan, relasi maupun ide yang sebelumnya belum sempat diwujudkan.

Berikut lima zodiak yang diprediksi merasakan aliran rezeki lebih lancar di penghujung Agustus, dirangkum dari kanal YouTube Titik Senyum.

1. Scorpio – Peluang Datang dari Arah Tak Terduga

Scorpio disebut sedang memasuki periode yang dapat membawa perubahan dalam perjalanan hidupnya.

Berbagai usaha yang selama ini dilakukan mungkin belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Namun, kondisi tersebut diprediksi mulai berubah ketika memasuki penghujung Agustus.

Peluang baru bisa hadir melalui percakapan sederhana, pertemuan yang tidak direncanakan, maupun ide lama yang kembali mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan.

Kesempatan tersebut berpotensi membuka jalur baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan pemasukan.

Scorpio disarankan tidak terlalu takut mencoba sesuatu yang berbeda. Keluar dari rutinitas lama bisa menjadi langkah awal untuk menemukan kesempatan yang selama ini belum terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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