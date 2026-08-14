Setelah Lama Berjuang, 6 Shio Ini Diprediksi Masuk Fase Rezeki yang Lebih Lancar

JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang mapan dan sejahtera menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan menuju kondisi tersebut tentu tidak selalu berjalan mulus.

Ada kalanya seseorang harus melewati masa penuh perjuangan, bekerja keras tanpa langsung melihat hasil, serta bersabar ketika peluang yang diharapkan belum juga datang.

Dalam tradisi Tiongkok, shio kerap digunakan sebagai bagian dari kepercayaan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Pergerakan energi atau keberuntungan juga dipercaya dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan keuangan.

Melansir Naurakom, terdapat enam shio yang disebut sedang berada dalam fase penuh peluang. Mereka digambarkan mulai memasuki masa ketika usaha dan kesabaran yang selama ini dilakukan berpotensi menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Berikut enam shio tersebut.

1. Naga Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan pencapaian besar. Orang yang memiliki shio ini kerap digambarkan mempunyai ambisi tinggi serta tidak takut menetapkan target besar.

Dalam ramalan kali ini, Naga disebut berada dalam periode yang mendukung perkembangan karier dan kondisi finansial.

Peluang dapat hadir melalui berbagai jalur, mulai dari kenaikan jabatan, proyek baru, hingga kesempatan bisnis yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Jika peluang tersebut datang, perjuangan panjang yang selama ini dilakukan Naga dipercaya mulai menunjukkan hasil. Kesuksesan yang diperoleh pun dapat menjadi buah dari keberanian mereka mengambil langkah sebelumnya.