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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.46 WIB

Bukan Cuma Kaya, 7 Shio Ini Punya Hati Dermawan yang Dipercaya Membuka Pintu Rezeki

seseorang yang tak riya meski kaya raya./Freepik/fabrikasimf - Image

seseorang yang tak riya meski kaya raya./Freepik/fabrikasimf

JawaPos.com - Kekayaan sering kali membuat seseorang berubah. Ada yang semakin sukses justru semakin gemar menunjukkan pencapaiannya, tetapi ada pula yang tetap sederhana meski kehidupannya semakin mapan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Beberapa shio dipercaya mempunyai sifat dermawan, rendah hati, dan senang membantu orang lain.

Sikap tersebut kemudian dipercaya dapat membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan finansial. Kekayaan yang dimiliki pun bukan hanya berupa materi, tetapi juga hubungan baik dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial sekaligus karakter rendah hati dan gemar berbagi.

1. Shio Kambing – Rendah Hati dan Penuh Empati

Pemilik Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut dan mudah berempati terhadap keadaan orang lain.

Ketika berhasil mencapai kesuksesan, mereka cenderung tidak menjadikan kekayaan sebagai alasan untuk hidup berlebihan. Sikap sederhana justru menjadi salah satu karakter yang membuat mereka mudah diterima oleh lingkungan.

Mereka juga disebut senang membantu tanpa terlalu memikirkan imbalan. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, kebiasaan berbagi tersebut dipercaya dapat membuka lebih banyak peluang dan hubungan positif.

Pelajaran yang bisa diambil: berbagi dengan tulus dapat memperluas jaringan sekaligus menghadirkan kepuasan batin.

2. Shio Kerbau – Tekun Bekerja dan Gemar Membantu

Shio Kerbau identik dengan pribadi pekerja keras, sabar, dan konsisten. Mereka terbiasa mendapatkan hasil melalui proses panjang, bukan dengan mengandalkan keberuntungan semata.

Saat kondisi finansial sudah semakin baik, pemilik shio ini dipercaya tidak mudah melupakan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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