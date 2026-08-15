Omongannya Bikin Orang Percaya, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Bakat Tarik Rezeki Lewat Kata-Kata

JawaPos.com – Kemampuan berkomunikasi sering kali menjadi modal penting dalam kehidupan, terutama ketika seseorang berkecimpung di dunia bisnis, pemasaran, maupun pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki kemampuan komunikasi menarik, pandai membangun hubungan, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berbicara dengannya.

Kemampuan tersebut dianggap dapat menjadi nilai tambah ketika mereka menjalankan usaha, melakukan negosiasi, menawarkan produk, atau membangun jaringan profesional.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki kemampuan berbicara memikat dan berpotensi membuka jalan menuju keuntungan.

1. Shio Ular – Tenang Berbicara, Tajam Bernegosiasi Pemilik shio Ular dikenal memiliki pembawaan tenang dan cenderung tidak terburu-buru ketika berbicara. Mereka biasanya lebih suka mendengarkan lawan bicara terlebih dahulu sebelum memberikan respons.

Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai memiliki keunggulan dalam urusan negosiasi. Mereka dapat memilih kata-kata yang sesuai dengan situasi sehingga pembicaraan terasa lebih meyakinkan.

Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, karakter seperti ini dapat menjadi modal untuk membangun relasi, melakukan penjualan, maupun menjalin kerja sama.

Kunci rezeki: kemampuan mendengar dan memahami kebutuhan orang lain sebelum menyampaikan pendapat dapat menjadi kekuatan dalam membangun kepercayaan.

2. Shio Kuda – Punya Semangat yang Mudah Menular Shio Kuda dikenal mempunyai energi besar dan antusiasme tinggi. Ketika menyampaikan sebuah gagasan, mereka mampu menunjukkan keyakinan yang membuat orang lain ikut tertarik.