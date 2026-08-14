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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.36 WIB

Akhir Bulan Jadi Masa Panen Rezeki, 6 Shio Ini Punya Peruntungan Finansial Menjanjikan

seseorang yang poros kekayaannya terlihat. (Freepik/suphaporn) - Image

seseorang yang poros kekayaannya terlihat. (Freepik/suphaporn)

JawaPos.com – Peruntungan seseorang dalam urusan keuangan kerap menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas dalam astrologi Tiongkok.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta pola keberuntungan yang berbeda. Ada periode tertentu yang dianggap lebih menguntungkan untuk pekerjaan, bisnis, maupun pengelolaan keuangan.

Menjelang penghujung Agustus, sejumlah shio disebut-sebut memiliki peluang finansial yang cukup menarik. Kesempatan tersebut bisa datang melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun sumber pemasukan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peruntungan finansial positif menjelang akhir Agustus.

1. Shio Tikus – Peluang Baru Berdatangan

Pemilik Shio Tikus dikenal cerdas dan cukup pandai membaca keadaan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal ketika mereka menghadapi peluang baru.

Menjelang akhir Agustus, shio ini disebut berpotensi memperoleh kesempatan dari pekerjaan maupun kegiatan usaha. Proyek yang sebelumnya tertunda juga digambarkan memiliki peluang untuk kembali berjalan.

Selain pemasukan utama, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan juga disebut terbuka. Namun, tetap diperlukan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan finansial.

2. Shio Naga – Peruntungan dari Relasi dan Aset

Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter kepemimpinan, keberanian, dan rasa percaya diri.

Pada penghujung Agustus, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain disebut dapat membuka peluang baru. Kerja sama dengan klien, mitra, maupun pihak lain berpotensi memberikan keuntungan.

Selain itu, hasil dari investasi atau aset yang telah dimiliki sebelumnya juga disebut mulai menunjukkan perkembangan. Shio Naga disarankan tetap mengutamakan strategi daripada hanya mengandalkan keberuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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