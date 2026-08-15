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Minggu, 16 Agustus 2026 | 00.21 WIB

Ramalan Tarot Pisces Agustus 2026, Kartu Four of Swords Bawa Prioritas dan Pemulihan Diri

Ilustrasi Kartu Tarot Four Of Swords./pexels.com - Image

Ilustrasi Kartu Tarot Four Of Swords./pexels.com

JawaPos.com – Memasuki pertengahan bulan Agustus 2026, pemilik zodiak Pisces diajak untuk memperlambat ritme hidup dan meluangkan waktu bagi pemulihan jiwa serta raga.

Setelah melalui serangkaian dinamika dan transformasi besar sepanjang tahun, bulan ini hadir sebagai ruang perlindungan emosional untuk mengimbangi seluruh energi yang telah terkuras.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Pisces dinaungi oleh kartu empat pedang (Four of Swords).

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (14/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Pisces di bulan Agustus 2026.

Kartu empat pedang (Four of Swords) membawa pesan kuat tentang pentingnya memulihkan diri, merenung, dan mendapatkan kembali kedamaian batin.

Menjelang fenomena gerhana pada 28 Agustus 2026 yang menandai akhir dari siklus perubahan panjang, melakoni aktivitas secara terukur justru akan membuahkan hasil yang lebih optimal bagi Pisces.

Mengambil jeda secara terencana, memiliki korelasi langsung terhadap performa kognitif dan ketahanan emosional.

Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan bahwa periode pemulihan dari tekanan kerja terbukti mampu mengurangi tingkat kelelahan, memulihkan kapasitas fokus, serta meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan.

Menghindari dorongan untuk terus berprestasi secara berlebihan terbukti menjaga kestabilan psikologis dalam jangka panjang.

Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Pisces sepanjang bulan Agustus 2026:

Editor: Hanny Suwindari
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