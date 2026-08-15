Ramalan Tarot Aquarius Agustus 2026, Kartu Queen of Wands Bawa Kepercayaan Diri dan Kepemimpinan

Ilustrasi Kartu Tarot Queen Of Wands./pexels.com
JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan Agustus 2026, Aquarius diajak untuk kembali menemukan aura kepemimpinan dan pancaran semangat yang sempat memudar.
Bulan ini hadir sebagai ajang pembuktian diri, di mana Anda didorong untuk melangkah lebih berani, mengasah potensi diri, serta mengekspresikan karakter unik tanpa ragu.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Aquarius dinaungi oleh kartu ratu tongkat (Queen of Wands).
Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (14/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Aquarius di bulan Agustus 2026.
Kartu ratu tongkat (Queen Of Wands), melambangkan energi magnetik yang hangat, percaya diri, dan penuh pesona.
Kehadiran kartu ini menjadi sinyal kuat bahwa Agustus membantu Aquarius mendapatkan kembali gairah hidup serta keberanian untuk memimpin dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar.
Keterlibatan aktif dalam hobi yang dikuasai serta rasa percaya diri yang tinggi berpengaruh positif terhadap kesehatan mental dan efikasi diri.
Penelitian dalam Journal of Positive Psychology, mengungkapkan bahwa melakukan aktivitas yang disukai secara rutin mampu meningkatkan kadar emosi positif, memperkuat konsep diri, dan membangkitkan aura kepemimpinan yang otentik.
Rasa nyaman dengan diri sendiri terbukti menjadi fondasi penting bagi ketahanan emosional individu.
Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Aquarius sepanjang bulan Agustus 2026:
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