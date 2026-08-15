Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.57 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Tertekan, Keuangan Seret

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn minggu ini, 17-23 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan ketika menghadapi rasa tidak nyaman dan kekhawatiran.

Capricorn mungkin lebih sering memikirkan masa depan sehingga muncul rasa cemas mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
Melibatkan diri dalam kegiatan spiritual dapat membantu menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi.

Minggu ini, sejumlah tantangan juga dapat muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan.

Tekanan pekerjaan dan pengeluaran yang tidak perlu perlu menjadi perhatian. Dengan perencanaan yang baik serta sikap lebih tenang, Capricorn dapat menghadapi berbagai situasi tersebut dengan lebih bijak.

Inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada minggu ini 17-23 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Capricorn berpotensi menghadapi tekanan pekerjaan. Banyaknya tugas dapat membuat aktivitas terasa lebih berat jika tidak diatur dengan baik.

Capricorn disarankan membuat rencana kerja yang jelas dan menentukan prioritas.

Dengan pengelolaan waktu yang baik, tugas dapat diselesaikan secara lebih efisien. Perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan juga mungkin terjadi minggu ini.

2. Cinta

Hubungan asmara Capricorn membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka. Jangan menyimpan perasaan sendiri karena hal tersebut dapat membuat pasangan sulit memahami kondisi yang sedang dihadapi.

Cobalah menyampaikan perasaan dengan tenang dan tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Sikap santai dan terbuka dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan harmonis.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn diprediksi belum terlalu menggembirakan. Pemasukan mungkin tidak sebesar yang diharapkan, sementara pengeluaran yang kurang diperlukan dapat muncul.

Agar kondisi finansial tetap terkendali, Capricorn perlu menyusun anggaran dengan cermat. Utamakan kebutuhan penting dan hindari pembelian yang hanya didorong keinginan sesaat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Mingguan 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier, Cinta, Keuangan dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Mingguan 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier, Cinta, Keuangan dan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.54 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Cemerlang, Cinta Romantis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Cemerlang, Cinta Romantis

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Lancar, Cinta Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Lancar, Cinta Harmonis

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore