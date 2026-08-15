Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Tertekan, Keuangan Seret

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn minggu ini, 17-23 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan ketika menghadapi rasa tidak nyaman dan kekhawatiran.

Capricorn mungkin lebih sering memikirkan masa depan sehingga muncul rasa cemas mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Melibatkan diri dalam kegiatan spiritual dapat membantu menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi.

Minggu ini, sejumlah tantangan juga dapat muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan.

Tekanan pekerjaan dan pengeluaran yang tidak perlu perlu menjadi perhatian. Dengan perencanaan yang baik serta sikap lebih tenang, Capricorn dapat menghadapi berbagai situasi tersebut dengan lebih bijak.

Inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada minggu ini 17-23 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Capricorn berpotensi menghadapi tekanan pekerjaan. Banyaknya tugas dapat membuat aktivitas terasa lebih berat jika tidak diatur dengan baik.

Capricorn disarankan membuat rencana kerja yang jelas dan menentukan prioritas.

Dengan pengelolaan waktu yang baik, tugas dapat diselesaikan secara lebih efisien. Perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan juga mungkin terjadi minggu ini.

2. Cinta

Hubungan asmara Capricorn membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka. Jangan menyimpan perasaan sendiri karena hal tersebut dapat membuat pasangan sulit memahami kondisi yang sedang dihadapi.

Cobalah menyampaikan perasaan dengan tenang dan tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Sikap santai dan terbuka dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan harmonis.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn diprediksi belum terlalu menggembirakan. Pemasukan mungkin tidak sebesar yang diharapkan, sementara pengeluaran yang kurang diperlukan dapat muncul.