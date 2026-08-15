Ramalan Zodiak Minggu 16 Agustus 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

JawaPos.com – Dalam hal karier, fokus yang disiplin akan mendapatkan rasa hormat dan secara diam-diam membedakan Capricorn.

Sementara pemikiran inventif akan mendorong karier Aquarius maju.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Minggu 16 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Suasana penuh petualangan akan memicu percakapan genit dan mengundang pertemuan romantis baru yang berani.

Belum lagi, sikap optimis akan membuka pintu tak terduga di tempat kerja.

Kesempatan beruntung dapat mendorong keuangan Anda ke arah yang baru.

Alam akan menenangkan jiwa yang gelisah dengan memulihkan keseimbangan.